Aschaffenburg Zwei Fahrer und drei Ersthelfer bei Unfall verletzt

Fünf Menschen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 3 im Landkreis Aschaffenburg verletzt worden. Zwei Autos seien an dem Unfall bei Bessenbach am Mittwochabend beteiligt gewesen, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Ein Wagen habe sich dabei mehrmals überschlagen und dann Feuer gefangen. Ersthelfer und Polizisten zogen den schwer verletzten Fahrer aus seinem Auto. Dabei seien drei Ersthelfer leicht verletzt worden. Der Fahrer des anderen Autos erlitt mittelschwere Verletzungen.

dpa