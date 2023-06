Landkreis Unterallgäu Zwei Fallschirmspringer bei Tandemsprung im Allgäu verletzt Bei einem Tandemsprung sind zwei Fallschirmspringer im Allgäu verletzt worden, einer von ihnen schwer. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein 33-Jähriger am Sonntag mit einem 17 Jahre alten Gast an einem Flugplatz in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) gestartet. Nach ersten Ermittlungen gerieten die beiden beim Tandemsprung wegen einer Windböe in Turbulenzen und stürzten aus mehreren Metern Höhe in ein Feld.

Bad Wörishofen.Der 33-Jährige wurde demnach mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 17-Jährige kam leicht verletzt in eine Klinik. Ermittelt werde in dem Fall bisher nicht, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Man gehe nicht von einem Fremdverschulden aus.