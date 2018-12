Notfälle

Entschärfung einer Fliegerbombe in München am Vormittag

Die Vorbereitungen für die Entschärfung einer in München gefundenen Fliegerbombe haben am Mittwochmorgen begonnen. Etwa 1000 Menschen sollen ab 8.30 Uhr aus ihren Wohnhäusern evakuiert werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll von 11.00 Uhr an entschärft werden. Die Feuerwehr ging davon aus, dass die Bewohner gegen Mittag in ihre Häuser zurückkehren könnten. Bauarbeiter hatten die Fliegerbombe im Stadtteil Freimann am Dienstagnachmittag gefunden.