Kriminalität Zwei Frauen bei Radarkontrolle verhaftet Bei einer Radarkontrolle sind eine 47-Jährige und ihre 23-jährige Tochter verhaftet worden.

Mail an die Redaktion Eine Polizistin hält bei einer Verkehrskontrolle eine Winkerkelle in die Höhe. Foto: Sebastian Willnow/zb/dpa/Symbolbild

Seßlach.Polizisten hielten das Auto der beiden Frauen in Seßlach (Landkreis Coburg) wegen einer kleinen Geschwindigkeitsübertretung an. Wie ein Sprecher am Samstag mitteilte, stellte sich dann heraus, dass gegen beide Frauen ein Haftbefehl vorlag. Worum es dabei ging, teilte die Polizei nicht mit. Die Frauen wurden noch an Ort und Stelle verhaftet. Die Kontrolle war bereits am Freitagvormittag.