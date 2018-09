Unfälle

Zwei Frauen nach Autounfall verletzt in Kliniken geflogen

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Kammeltal (Landkreis Günzburg) sind zwei Frauen schwer verletzt worden. Beide mussten am Dienstagabend mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen werden, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte.