Nürnberg Zwei Frauen verletzen Polizistin und drei Polizisten

Zwei Frauen haben nach einem Clubbesuch in Nürnberg eine Polizistin und drei Polizisten verletzt. Sie waren zuvor in der Nacht auf Samstag aus einem Club geworfen worden, weil sie sich mit dem Türsteher gestritten hatten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Draußen sollen die Frauen im Alter von 20 und 22 Jahren Passanten angepöbelt und später die Polizei beleidigt haben.

dpa