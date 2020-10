Anzeige

Bezirksparteitag Zwei Grüne mit großen Ambitionen Oberpfälzer Grünen-Chefs stecken nach Wiederwahl Ziele für die Bundestagswahl 2021 fest. Kritik trifft die Freien Wähler.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Die Oberpfälzer Grünen-Chefs Stefan Schmidt und Tina Winklmann wurden im Amt bestätigt. Foto: Siegfried Hauff

Altenstadt.Tina Winklmann und Stefan Schmidt bleiben Bezirkschefs der Oberpfälzer Grünen. Das Duo wurde am Freitagabend beim Parteitag in Altenstadt (Lkr. Neustadt/WN) mit großer Mehrheit im Amt bestätigt. Winklmann erhielt von den Delegierten 94 Prozent, Schmidt 91 Prozent. Für das Bundestagswahljahr 2021 haben beide große Pläne - beflügelt auch durch aktuelle Umfragen, die mit rund 20 Prozent ein in etwa doppelt so gutes Ergebnis wie bei der Wahl 2017 prognostizieren.

