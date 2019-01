Einsätze Zwei Heizungsbrände an einem Tag Im Heizraum hatte sich ein Brand entwickelt. Die Familie wird so schnell nicht wieder einziehen können.

Von Alexander Auer und Martina Hutzler

Mail an die Redaktion In einem Haus in Bad Abbach brach Feuer aus. Foto: Alexander Auer

Bad Abbach.Zwei Brände an Heizungen haben am Mittwoch die Einsatzkräfte in Bad Abbach in Atem gehalten. Der erste, den eine Bewohnerin gegen 6.15 Uhr morgens in dem Anwesen in der Kaiser-Heinrich-II.-Straße entdeckte, ging zum Glück glimpflich aus. Weit schlimmer traf es eine Familie, die eine Doppelhaus-Hälfte in der Erich-Ollenhauer-Straße bewohnt: Dort brach gegen 22.30 Uhr ein Brand in der Nähe der Heizanlage aus. Zum Glück waren in dem Haus Rauchmelder installiert, so dass die Bewohner früh auf das Feuer im Keller aufmerksam wurden: Sie konnten sich rechtzeitig und körperlich unverletzt aus dem Haus retten und kamen in der Nacht zunächst bei Nachbarn unter. In beiden Fällen geht die Kelheimer Polizei von technischen Defekten an der Heizanlage als Brandursache aus.

Erste Befürchtungen, wonach eine auffällige Reihe von Brandstiftungen im südlichen Kreis Kelheim nun in Bad Abbach eine Fortsetzung gefunden hat, dürften damit vom Tisch sein:

Zu dem abendlichen Brand im Heidfeld rückte ein Großaufgebot der Feuerwehren Bad Abbach und Lengfeld aus. Sie bekämpften, teils unter schwerem Atemschutz, die Flammen. Auch Rettungskräfte waren vorsorglich vor Ort. Die Atemschutz-Trupps bekamen den Brand zwar schnell unter Kontrolle. Dennoch wurde das Haus durch den Brand stark verrußt und verraucht. Zudem musste, nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht und der Energieversorger den Strom abgeschaltet hatte, mit mehreren Pumpen das Wasser aus dem Keller gepumpt werden. Die andere Doppelhaus-Hälfte wurde von den Flammen nicht in Mitleidenschaft gezogen; er habe aber auf Aufforderung der Feuerwehr seine Haushälfte vorsorglich verlassen und mehrere Stunden draußen warten müssen, schilderte der Nachbar.

Hinsichtlich der Brandursache deuten „erste Hinweise auf einen technischen Defekt an der Heizung hin“; in diesem Fall eine Pellet-Heizung, teilt die Polizei mit. Ob sich die Hinweise bestätigen, sollen nun Ermittlungen ergeben. Nach Polizeiangaben entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich; „das Haus ist derzeit unbewohnbar“, bestätigt die Polizei, was auch Nachbarn schildern.

Die erwiesen sich in der Nacht überwiegend als Helfer in der Not: Sie kümmerten sich um die völlig schockierte Familie und versorgten obendrein in der nasskalten Nacht die Einsatzkräfte während des mehrstündigen Einsatzes mit heißen Getränken, wie die Feuerwehrler noch in der Nacht dankbar hervorhoben.

Ganz und gar nicht hilfreich benahm sich lediglich der „76-jährige Bewohner eines Nachbaranwesens, der den Einsatzablauf mehrmals lautstark störte“, meldet die Polizei: Der Mann habe sich so aggressiv verhalten, dass ihm ein polizeilicher Platzverweis erteilt wurde. Dann erst „konnten die Rettungs- und Löscharbeiten ungehindert fortgesetzt werden“.

Diese erforderten außerdem einen Einsatz des Abbacher Bauhofs: Der Winterdienst bekämpfte die überfrierenden Nässe am Einsatzort.

Zum Glück ohne Verletzte und auch ohne größeren Sachschaden endete am Morgen der aufkeimende Brand in dem innerorts gelegenen Haus: Der Rauch war einer Bewohnerin rechtzeitig aufgefallen, die daraufhin die Feuerwehr alarmierte. Hier hat die Polizei mittlerweile mit dem zuständigen Kaminkehrer Rücksprache gehalten und geht daraufhin von einem technischen Defekt an der Ölheizung als Brandursache aus.

