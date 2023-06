München Zwei Jugendliche mit Machete und Pistole angegriffen Zwei unbekannte Täter haben in München zwei Jugendliche mit einer Machete und einer Pistole angegriffen. Wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte, erlitt ein 16-Jähriger bei dem Vorfall am Sonntagabend schwere Schnittverletzungen. Sein 17 Jahre alter Begleiter wurde leicht verletzt.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Die Schriftzug „Polizei“ leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Carsten Rehder/Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

München.Den Angaben nach meldete ein unbeteiligter Zeuge der Polizei, dass es in Neuperlach in einer Gruppe von Jugendlichen zu einem Angriff mit einer Machete gekommen sei. Einsatzkräfte der Polizei fanden zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche vor. Gegenüber der Polizei hätten die beiden angegeben, dass zwei Jugendliche sie zuvor an einem Busbahnhof angesprochen hätten und dass sie mit ihnen zum Rauchen in eine nahe gelegene Grünanlage gegangen seien. Dort hätten die Täter den 16-Jährigen und den 17-Jährigen plötzlich angegriffen, hieß es.

Einer der Angreifer soll eine Machete, der andere eine Pistole bei sich gehabt haben. Sie sollen außerdem Geld von ihren Opfern verlangt haben. Ob sie tatsächlich etwas erbeuteten, war laut einem Sprecher zunächst unklar. Nach dem Angriff seien die Täter geflüchtet, eine Fahndung blieb laut Polizei erfolglos. Die vier Jugendlichen sind den Angaben nach untereinander flüchtig bekannt.

Laut einem Sprecher erlitt der 16-Jährige schwere Schnittwunden und musste operiert werden. Sein 17 Jahre alter Begleiter kam demnach mit blauen Flecken und Schürfwunden davon. Die Polizei ermittle nun zu den genauen Hintergründen des Vorfalls und suche nach Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können.