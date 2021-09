Anzeige

Unfälle Zwei jugendliche Motorradfahrer bei Unfall getötet Ein 16-jähriger Motorradfahrer und sein 17-jähriger Beifahrer sind bei einem frontalen Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Traunstein ums Leben gekommen.

Mail an die Redaktion Der Schriftzug "Unfall" leuchtet zwischen zwei Blaulichtern auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Tittmoning.Eine 20 Jahre alte Autofahrerin setzte in Tittmoning zu einem Überholvorgang an, übersah dabei jedoch das entgegenkommende Leichtkraftrad, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten die beiden Jugendlichen am Dienstag so schwere Verletzungen, dass beide noch an der Unfallstelle starben.

Die junge Frau stand unter Schock und wurde deshalb zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An den total beschädigten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 21.000 Euro.

