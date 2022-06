Hof Zwei junge Menschen sterben bei Unfall: Ursache noch unklar

Nach einem Verkehrsunfall in Oberfranken mit zwei jungen Toten gehen die Ermittlungen weiter. Nach Polizeiangaben vom Dienstag versucht nun ein Sachverständiger herauszufinden, warum ein 23-jähriger Fahrer und seine 16 Jahre alte Begleiterin auf der Bundesstraße 289 bei Münchberg (Landkreis Hof) von der Straße abkamen und gegen einen Baum prallten. Beide verletzten sich bei dem Unfall am Montagabend so schwer, dass sie noch an der Unfallstelle starben.

dpa