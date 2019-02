Kriminalität Zwei Kilogramm Kokain sichergestellt Bei einer Verkehrskontrolle haben Polizisten in Niederbayern rund zwei Kilogramm Kokain sichergestellt.

Ein Polizist hält während einer Verkehrskontrolle mit einer Haltekelle Fahrzeuge an. Foto: Patrick Seeger/Archiv

Passau.Wie die Beamten am Montag mitteilten, hatten Grenzpolizisten am Freitag auf der A3 im Landkreis Passau zwei Autos aus den Niederlanden überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass die beiden Fahrer im Alter von 31 und 29 Jahren unter Drogeneinfluss standen. Sie mussten sich daraufhin einem Bluttest unterziehen. In den Fahrzeugen fanden die Polizisten jeweils ein Kilogramm Kokain. Gegen die beiden Männer wurde Haftbefehl erlassen.

