Film Zwei Kinos in Bayern mit Preisen der Regierung ausgezeichnet

Das Kino Casablanca in Ochsenfurt im Landkreis Würzburg ist für das bundesweit beste Kurzfilmprogramm ausgezeichnet worden. Das teilte das Büro der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien am Mittwoch mit. Das Lichtspiel in Bamberg erhielt den Spitzenpreis der Bundesregierung für das beste Dokumentarfilmprogramm 2021. Beide Auszeichnungen sind mit 10.000 Euro dotiert.

dpa