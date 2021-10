Anzeige

Fussball Zwei Kopfballtore bei Remis zwischen Ingolstadt und Kiel Der FC Ingolstadt und Holstein Kiel sind im Kellerduell der 2.

Mail an die Redaktion Fin Bartels von Kiel (l) kämpft mit Marc Stendera (2.v.l) von Ingolstadt um den Ball. Foto: Armin Weigel/dpa

Ingolstadt.Fußball-Bundesliga nicht über ein Remis hinausgekommen. Marcel Rapp holte am Samstag beim 1:1 (1:0) immerhin einen Punkt bei seinem Trainerdebüt für die Norddeutschen. Auch für André Schubert war es im zweiten Spiel als Coach des FCI sein erster Zähler.

Vor 9402 Zuschauern köpfte Benedikt Pichler die Gäste in der 14. Minute mit ihrem ersten nennenswerten Angriff nach einer Hereingabe von Mikkel Kirkeskov in Führung. Wenige Sekunden nach der Halbzeit ließ Stürmer Stefan Kutschke (46.) die Hausherren ebenfalls per Kopf jubeln.

Die Ingolstädter waren sehr bemüht, ließen es aber an Gefahr in der gegnerischen Hälfte mangeln. Zudem agierte Schuberts Mannschaft, die vor der Länderspielpause mit 0:3 beim FC Schalke 04 verloren hatte, im Zusammenspiel zu ungenau.

Rapp war erst vor knapp zwei Wochen von der U19 des Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim nach Norddeutschland gewechselt. Sein neues Team zeigte sich insgesamt defensiv sicher. Fabian Reese (89.) sorgte kurz vor dem Ende noch mal für Gefahr in der Abwehr der Ingolstädter.

