Alb-Donau-Kreis Zwei Mädchen auf Schulweg angegriffen und schwer verletzt

Auf dem Weg zur Schule sind zwei Mädchen von einem Mann in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) angegriffen und schwer verletzt worden. Sie kamen am Montag in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Weitere Details zu den Mädchen und ihren Verletzungen nannten die Ermittler zunächst nicht.

dpa