Notfälle Zwei Männer bei Verpuffung von Schwarzpulver verletzt Zwei Männer sind bei einer Verpuffung von Schwarzpulverresten in einem Schützenhaus verletzt worden, einer davon schwer.

Karlstadt.Aus bislang ungeklärter Ursache entzündete sich am Donnerstagmorgen im unterfränkischen Karlstadt (Landkreis Main-Spessart) ein Eimer mit Schwarzpulverresten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Es sei zu einer Stichflamme gekommen, die einen 55-Jährigen schwer verbrannte. Er sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht worden. Ein 33-Jähriger erlitt nach Polizeiangaben leichte Verbrennungen am Oberkörper. Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit zum genauen Unfallhergang.