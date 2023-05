Hof Zwei Männer geschlagen: Einer von Stein getroffen

Zwei Männer im Alter von 18 und 21 Jahren sind im oberfränkischen Hof von sechs anderen Männern angegriffen und verletzt worden. Die beiden Opfer wurden mit Schlägen traktiert, einer von ihnen wurde zudem mit einem über acht Kilogramm schweren Stein am Kopf getroffen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Angreifer seien nach dem Vorfall am Donnerstagabend geflüchtet.

dpa