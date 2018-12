Kriminalität

Zwei Männer nach Drogenfund in U-Haft

Amphetamin, Haschisch, Marihuana und jede Menge Ecstasy-Tabletten hat die Polizei in den Wohnungen zweier Männer in Marktsteft (Landkreis Kitzingen) entdeckt. Die beiden sitzen nach dem Drogenfund in Untersuchungshaft, wie das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Würzburg am Donnerstag mitteilten.