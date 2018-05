Notfälle Zwei Männer sterben bei Traktorunfällen In Flossenbürg wird ein 61-Jähriger unter seinem Fahrzeug eingeklemmt, in Wiesenfelden ein 66-Jähriger überrollt.

Bei zwei landwirtschaftlichen Unfällen sind zwei Männer ums Leben gekommen. Foto: Philipp Schulze/dpa

Flossenbürg.Auf einem Bauernhof im Flossenbürger Ortsteil Altenhammer (Kreis Neustadt an der Waldnaab) ist am Dienstag ein 61 Jahre alter Landwirt von seinem Traktor erschlagen worden. Als der Mann mit einer Seilwinde Holzarbeiten durchführte, kippte das Fahrzeug um, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde darunter eingeklemmt und starb.

In Wiesenfelden in Niederbayern ist ein Landwirt von seinem eigenen Traktor überrollt und getötet worden. Den Erkenntnissen der Polizei zufolge stieg der 66-Jährige am Montag von dem Fahrzeug ab, um ein Weidetor zu öffnen. Weil die Handbremse auf dem abschüssigen Weg nicht fest genug angezogen war, rollte der Traktor los. Beim Versuch auf das Fahrzeug zu steigen, um es zu stoppen, wurde der Mann erfasst. Die Ehefrau entdeckte den Leichnam ihres Mannes später am Unglücksort.

