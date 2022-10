Drei Fahrzeuge beteiligt Zwei Männer sterben bei Unfall auf A3 zwischen Iggensbach und Hengersberg von Sabine Süß, Karin Seibold

Fünf Personen kamen zu Schaden, zwei davon starben.

Hengersberg, Markt.Bei einem schweren Unfall auf der A3 zwischen Iggensbach und Hengersberg im Landkreis Deggendorf sind am Samstagmorgen zwei Männer ums Leben gekommen. Die A3 war über Stunden gesperrt.

Zwei Männer (46 und 30 Jahre alt) erlagen ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei am Samstagnachmittag mitteilte. Eine weitere Person wurde mittelschwer verletzt und zwei leicht.







Drei Fahrzeuge waren bei dem Unfall in Fahrtrichtung Regensburg auf Höhe des Rastplatzes Ohetal-Nord beteiligt, ein Lastwagen und ein Transporter sowie ein Auto. Das Auto hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei gegen 6.30 Uhr den Transporter überholen wollen und diesen dabei gestreift. Daraufhin schob der Transporter das Auto auf einen rechts stehenden Lastwagen auf. Ein Mensch in dem Auto starb, die drei übrigen wurden verletzt. Einer von ihnen erlag seinen Verletzungen in einem Passauer Krankenhaus. Auch der Transporterfahrer wurde leicht verletzt. Fünf Personen wurden verletzt.

Gutachter soll den Unfallhergang klären

Der genaue Unfallhergang war am Samstagnachmittag noch nicht bekannt. Wie ein Sprecher der Verkehrspolizei Deggendorf mitteilte, laufen derzeit die Vernehmungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sei außerdem ein Gutachter hinzugezogen worden, der sich mit der Klärung der Unfallursache beschäftigt.

Die Autobahn war an der Unfallstelle in Fahrtrichtung Regensburg gesperrt. Der Verkehr wurde über einen Parkplatz umgeleitet.