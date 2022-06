Anzeige

Aichach-Friedberg Zwei Menschen an einem Tag in Baggersee untergegangen Erneut ist es in Bayern zu schweren Badeunfällen gekommen. Am Baggersee beim schwäbischen Friedberg sind am Sonntag gleich zwei Menschen verunglückt. Nach Polizeiangaben vom Montag starb dabei eine 80-Jährige, ein 18-Jähriger wurde schwer verletzt und liegt nun im Koma.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. Foto: Julian Stratenschulte/Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Friedberg.Der Ehemann der 80-Jährigen hatte am Sonntagvormittag beobachtet, wie seine Partnerin in dem Friedberger See unterging. Der Ehemann rettete seine Frau noch mit anderen Badegästen aus dem Wasser. Die Seniorin starb aber kurze Zeit später im Krankenhaus.

Wenige Stunden später am Nachmittag ging ein körperlich und geistig behinderter junger Mann in dem See unter. Eine Zwölfjährige bemerkte dies und holte ihren Vater zu Hilfe, der den 18-Jährigen ans Ufer zog. Der Heranwachsende, der mit seiner Mutter beim Baden war, kam ins Augsburger Uniklinikum, befindet sich nach dem Badeunglück aber im Koma.

Bereits in den vergangenen Tagen kam es mehrfach zu tödlichen Badeunfällen in Bayern. Seit Samstag wird beim niederbayerischen Kelheim auch noch ein 55-Jähriger vermisst. Der Mann war beim Kloster Weltenburg in die Donau gegangen und vor den Augen seiner Ehefrau untergegangen. Ein Polizeisprecher sagte am Montag, dass weiter nach dem Mann gesucht werde.