Verkehrsunfall Zwei Menschen bei Frontalzusammenstoß verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad in Stiefenhofen im schwäbischen Landkreis Lindau sind zwei Menschen verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, ging zudem das Auto nach dem Unfall am Sonntagabend in Flammen auf. Wie es zu dem Unfall kam und wie schwer die Menschen verletzt wurden, war zunächst unklar.

dpa