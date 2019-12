Verkehr Zwei Menschen nach Zusammenstoß in ihren Autos eingeklemmt Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße bei Schwebheim (Kreis Schweinfurt) sind zwei Menschen schwer verletzt worden.

Mail an die Redaktion Polizeifahrzeuge mit eingeschaltetem Blaulicht fahren zur Unfallstelle. Foto: Marijan Murat/dpa/Archivbild

Schwebheim.Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet ein Auto am frühen Montagmorgen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Beide Fahrer, eine 37-Jährige und ein 35-Jähriger, wurden in ihren Autos eingeklemmt und mussten befreit werden. Sie kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Bundesstraße war zeitweise gesperrt.