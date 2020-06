Anzeige

Unfälle Zwei Menschen sterben im Auto-Wrack Der Wagen prallte bei Altötting gegen einen Baum. Ein Mann und eine Frau erlagen noch am Unfallort ihren Verletzungen.

Ein Rettungswagen fährt mit Sondersignal durch einen Kreisverkehr: Bei Altötting kam es zu einem tödlichen Unfall. Die beiden Opfer starben noch am Unfallort. Foto: Patrick Seeger/dpa

Altötting.Ein 26-jähriger Autofahrer war am Samstag mit einer 25-jährigen Beifahrerin auf einer Landstraße bei Altötting in Richtung Bundesstraße B299 unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Beim Ortsteil Graming verlor der Autofahrer den Erkenntnissen zufolge die Kontrolle über seinem Wagen. Das Fahrzeug prallte seitlich gegen einen Baum. Die beiden jungen Menschen starben noch an der Unfallstelle.

Ein Gutachten kommt zu der Einschätzung, dass der Fahrer vermutlich mit zu hohem Tempo unterwegs war. Die Landstraße war mehr als zwei Stunden komplett gesperrt.