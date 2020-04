Glücksspiele Zwei Millionen-Gewinne beim Lotto in Bayern Bayern hat zwei neue Lotto-Millionäre.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Mann füllt einen Lottoschein aus. Foto: Inga Kjer/dpa/Illustration

München.Ein Mittelfranke gewann beim Spiel „6 aus 49“ mehr als 16,9 Millionen Euro, wie Lotto Bayern am Montag in München mitteilte. Er war der einzige, der in Deutschland neben den Gewinnzahlen auch noch die Superzahl richtig tippte.

Ein Spieler aus Oberbayern hatte schon am Freitag beim Eurojackpot knapp fünf Millionen Euro abgeräumt. Die beiden noch unbekannten Glückspilze haben bis Ende 2023 Zeit, um ihren Gewinn einzufordern.