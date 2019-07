Kriminalität Zwei Moscheen nach Drohung geräumt Beide Gotteshäuser hatten zeitgleich E-Mails mit identischem Inhalt erhalten. Darin wurde eine Gefahr angekündigt.

Bei der Durchsuchung der Gebetshäuser fand die Polizei nichts. Foto: Friso Gentsch/dpa

München.Wegen Drohungen hat die Münchner Polizei zwei Moscheen räumen lassen.

Gegen Mittag seien am Donnerstag an den Gebetshäusern in den Stadtteilen Pasing und Freimann „zeitgleich E-Mails mit gleichlautendem Wortlaut“ eingegangen, teilte die Polizei mit. Darin sei eine Gefahrenlage angekündigt worden. Details nannte die Polizei zunächst nicht. An beiden Moschee sei nichts gefunden worden, sagte eine Sprecherin zum Abschluss des Einsatzes.

In den vergangenen Monaten hatte es deutschlandweit immer wieder Bombendrohungen gegen öffentliche Gebäuden gegeben, die sich als haltlos herausstellten.