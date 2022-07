Anzeige

Mit Bikes zusammengestoßen Zwei Motorradfahrer (20 und 29) sterben bei Unfall im Landkreis Regen

Mail an die Redaktion Zwei Motorradfahrer sind bei einem Unfall am Samstag im Landkreis Regen ums Leben gekommen. Foto: FFW

Bei einem frontalen Zusammenstoß zweier Motorräder am Samstagmittag im Landkreis Regen sind beide Fahrer ums Leben gekommen. Das hat ein Polizeisprecher am frühen Abend mitgeteilt.

Der Unfall ereignete sich nach Informationen der Polizei gegen 11.35 Uhr auf der Kreisstraße REG 2 bei Weißenstein. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 20-jähriger Motorradfahrer in Richtung Regen unterwegs. Auf Höhe Schützenhof soll er zunächst ein Wohnmobil überholt haben und anschließend frontal mit einem entgegenkommenden anderen Motorradfahrer zusammengeprallt sein. Dessen Fahrer (29) konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Motorradfahrer stammen aus dem Landkreis Regen.







Straße war für mehrere Stunden gesperrt

Der 29-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 20- Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort starb er laut Polizei jedoch wenig später an den Folgen seiner schweren Verletzungen.

An beiden Krafträdern entstand Sachschaden in Höhe von ca. 23.000 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Kreisstraße musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Die freiwillige Feuerwehr Weißenstein war zur Verkehrslenkung und technischen Hilfeleistung vor Ort. Zur Betreung der Angehörigen wurde das Kriseninterventionsteam des BRK verständigt.

