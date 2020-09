Anzeige

Unfälle Zwei Motorradfahrer bei Frontalzusammenstoß gestorben Zwei Motorradfahrer sind im Landkreis Regen bei einem Frontalzusammenstoß ums Leben gekommen.

Bodenmais.Ein 57-Jähriger habe am Donnerstag nahe Bodenmais in einer Kurve mit seinem Fahrzeug zum Überholen ausgeschert und sei mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Beide Motorräder gingen in Flammen auf. Die Männer starben noch an der Unfallstelle. Die Identität des zweiten Toten war zunächst nicht geklärt.