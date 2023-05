Schifffahrt Zwei Passagiere bei Schiffsunfall auf der Donau verletzt

Ein Schweizer Hotelschiff ist in Passau gegen einen Felsen geprallt. Die meisten der 190 amerikanischen Fahrgäste waren bereits in ihren Kabinen, als der Kapitän am Donnerstagabend an der Anlegestelle die Strömung falsch einschätzte. Zwei Passagiere stürzten und erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei am Freitag berichtete.

dpa