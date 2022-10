Kriminalität Zwei Schleuser festgenommen: Wohnungen durchsucht

Zwei mutmaßliche syrische Schleuser sind in Bayreuth und Landshut festgenommen worden. Dem Duo wird vorgeworfen, banden- und gewerbsmäßig Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak über die Balkanroute nach Deutschland gebracht zu haben, wie die Bundespolizei Stuttgart am Donnerstag mitteilte. Ein 39-Jähriger soll die Schleusungen organisiert haben und sein 44-jähriger Komplize der Fahrer gewesen sein. Im Zuge der Festnahmen habe es fünf Wohnungsdurchsuchungen in Bayreuth und im Landkreis Landshut gegeben. Einer der Männer sei bereits einem Ermittlungsrichter vorgeführt und in die Justizvollzugsanstalt Landshut eingeliefert worden.

dpa