Unfälle Zwei Schwerverletzte bei Autounfall in Oberfranken Bei einem Unfall in Oberfranken sind zwei Männer schwer verletzt worden.

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen mit Blaulicht fährt über eine Straße. Foto: Jens Büttner/Archiv

Gräfenberg.Das Cabrio eines 28-jährigen Fahrers kam am Samstag bei Gräfenberg (Landkreis Forchheim) in einer Rechtskurve von der Straße ab und überschlug sich, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Anschließend blieb es auf dem offenen Verdeck liegen. Der Fahrer und sein 21 Jahre alter Beifahrer konnten sich alleine aus dem Auto befreien. Der Rettungsdienst brachte die beiden Schwerverletzten in ein Krankenhaus.