Notfälle Zwei Schwerverletzte bei Explosion in Wohnhaus In einem Wohnhaus in Niederbayern ist es am Dienstag zu einer Explosion mit zwei Verletzten gekommen.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Pfarrkirchen.Nach ersten Informationen der Polizei hatte sich die Explosion am Heizöltank des Gebäudes in Pfarrkirchen (Landkreis Rottal-Inn) ereignet. Möglicherweise wurde an dem Tank gearbeitet. Die zwei Menschen sollen dadurch schwere Verletzungen erlitten haben.

