Unfälle Zwei Schwerverletzte bei Frontalkollision Bei einer Frontalkollision im Landkreis Ostallgäu sind ein 18-Jähriger und eine 32-Jährige schwer verletzt worden.

Der Schriftzug „Polizei" steht auf einem Streifenwagen. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Buchloe.Wie die Polizei mitteilte, kam der junge Autofahrer am Montagabend mit seinem Wagen zwischen Buchloe und Kleinkitzighofen aus Unachtsamkeit nach rechts auf den Standstreifen. Er steuerte entgegen und fuhr dadurch mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, wo die Autofahrerin unterwegs war. Sie krachte mit ihrem Pkw frontal in die Beifahrerseite des Wagens des 18-Jährigen. Das Auto des jungen Mannes wurde in das angrenzende Maisfeld geschleudert, wo es liegen blieb. Beide Fahrer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden.

