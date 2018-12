Unfälle

Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß bei Bad Reichenhall sind zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein 72-jähriger Österreicher auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Auto eines 21-Jährigen zusammen. Wie das Bayerische Rote Kreuz am Montag mitteilte, war der 72-Jährige in Richtung Salzburg unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn geriet. Beide Männer wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht.