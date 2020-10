Anzeige

Unfälle Zwei Schwerverletzte bei Kran-Unfall in München Ein Kran steht auf einem Bürogebäude, kippt um und stürzt bis runter auf die Straße. Wenige Stunden nach dem Unfall ist vieles noch unklar. Sicher ist nur zweierlei: Der Kran ist Schrott. Und zwei Menschen liegen schwer verletzt im Krankenhaus.

Mail an die Redaktion Ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

München.Zwei Bauarbeiter sind in München bei einem Unfall mit einem umstürzenden Kran schwer verletzt worden. Die genauen Umstände blieben zunächst unklar; die Feuerwehr ging aber davon aus, dass der mehr als 20 Meter hohe Kran bei seiner Demontage auf dem Flachdach eines Bürogebäudes am Mittwoch umstürzte. Die Zahl der Verletzten wurde von den Einsatzkräften nach kurzer Zeit von drei auf zwei korrigiert. Die beiden Männer mussten künstlich beatmet werden und kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

„Einer von denen ist der Kranführer gewesen, der ist schwer verletzt auf dem Dach gelegen“, schilderte ein Sprecher der Feuerwehr. Ob der Mann zum Zeitpunkt des Unfalls noch in der Führerkabine gesessen hatte, war aber zunächst unklar. „Der Mann wurde per Hubschrauber abtransportiert“, ergänzte ein Polizeisprecher.

„Der zweite ist mit dem Kran umgestürzt und in einen großen Container auf der Straße gestürzt“, berichtete der Feuerwehrsprecher weiter. Der Ausleger des Kranes war zuerst auf das Flachdach gedonnert, dann aber an der Kante des fünfstöckigen Gebäudes abgeknickt und bis auf die Straße gekracht. Ersten Zeugenaussagen zufolge war der zweite Verletzte einen Teil der Strecke gemeinsam mit dem Ausleger abgestürzt, dann aber mindestens zehn Meter im freien Fall in einen oben offenen Baustoffcontainer geflogen.

Das Unglück geschah bei windstillem Wetter im Osten der Landeshauptstadt in der Nähe des Arabellaparks. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem großen Aufgebot im Einsatz. „Unsere Kripo ist jetzt vor Ort, die sind am Ermitteln und am Befragen“, sagte ein Polizeisprecher zwei Stunden nach dem Unfall gegen 9.30 Uhr.