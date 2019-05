Unfälle Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf A8 Bei einem Verkehrsunfall auf der A8 am Montagmorgen sind zwei Menschen schwer verletzt worden.

Ein Rettungshubschrauber fliegt am Himmel. Foto: Carsten Rehder/Archivbild

Irschenberg.Ein Auto hatte Polizeiangaben zufolge in Höhe Irschenberg (Landkreis Miesbach) ohne ersichtlichen Grund die linke Spur verlassen und war mit dem Heck eines Lastwagens auf der rechten Spur zusammengestoßen. Durch den Aufprall wurde das Auto in die Mittelleitplanke geschleudert. Der 32-jährige Fahrer wurde schwer verletzt. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen, die 58-jährige Beifahrerin kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die A8 war in Fahrtrichtung Salzburg für knapp eineinhalb Stunden gesperrt.