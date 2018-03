Unfälle Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf A96 Ein 64-Jähriger übersieht ein vor ihm fahrendes Auto und verliert beim Ausweichen die Kontrolle über seinen Wagen. Dieser überschlägt sich. Der Fahrer und seine Beifahrerin verletzen sich schwer.

Bad Wörishofen.Ein Auto hat sich auf der A96 in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) überschlagen - beide Menschen an Bord wurden dabei erheblich verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, bemerkte der 64 Jahre alte Fahrer einen vor ihm fahrenden Wagen am Samstagnachmittag zu spät. Nach einem abrupten Brems- und Ausweichmanöver auf den linken Fahrstreifen geriet das Auto ins Schleudern, durchbrach einen Wildschutzzaun und kam auf der Seite liegend in einer Böschung zum Stehen.

Ersthelfer konnten den 64-Jährigen Mann und seine 60-jährige Beifahrerin über ein Seitenfenster aus dem Fahrzeug bergen. Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde der Fahrer mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die ebenfalls schwerverletzte Beifahrerin wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Damit der Hubschrauber landen konnte, musste die Fahrbahn in Richtung München für 40 Minuten komplett gesperrt werden.