Unfälle Zwei Schwerverletzte nach Fahrfehler Auf der Autobahn 70 bei Neudrossenfeld musste die Feuerwehr die drei Insassen aus dem Fahrzeug befreien.

Die Autobahn musste während der Bergungsarbeiten zwei Stunden lang gesperrt werden. Foto: André Baumgarten

Neudrossenfeld.Der Fahrfehler einer 24-Jährigen hat nach Polizeiangaben auf der Autobahn 70 in Oberfranken zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten geführt. Wie die Polizei mitteilte, prallte der Wagen mit drei Insassen in der Nacht zum Sonntag zunächst an die Betongleitwand, dann wurde er über die Fahrbahn nach rechts geschleudert, überschlug sich und blieb auf der Wagenseite im Grünstreifen liegen.

Die 24-Jährige und ihre Eltern im Alter von 62 und 67 Jahren wurden von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit. Die schwer verletzten Eltern sowie die leichter verletzte Tochter kamen ins Krankenhaus. Zur Bergung war die Fahrbahn zwei Stunden lang komplett gesperrt.

