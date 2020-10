Anzeige

Unfälle Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf A9 bei Schnaittach Eine Zwölfjährige und ein 34-Jähriger sind nach einem Unfall auf der Autobahn 9 bei Schnaittach (Landkreis Nürnberger Land) schwer verletzt in ein Krankenhaus gekommen.

Mail an die Redaktion Blaulicht und der LED-Schriftzug „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeistreifenwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Schnaittach.Die Mutter des Kindes hatte ein anderes Auto überholen wollen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Beim Ausscheren übersah sie den von hinten kommenden Sportwagen des 34-Jährigen, der deutlich schneller fuhr als erlaubt. Durch den Zusammenstoß kamen beide Fahrzeuge ins Schleudern. Die 47 Jahre alte Mutter wurde dabei leicht verletzt, ihre zwölfjährige Tochter wurde von den Rettungskräften schwer verletzt aus dem Auto befreit. Der Sportwagenfahrer kam mit Verdacht auf innere Verletzungen ebenfalls in eine Klinik. Die A9 blieb nach dem Unfall am Mittwoch in Richtung Berlin für knapp zwei Stunden gesperrt. Es entstand ein Schaden von rund 85 000 Euro.