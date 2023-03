Zusammenstoß Zwei Schwerverletzte nach Unfall im Berchtesgadener Land Bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Landkreis Berchtesgadener Land sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Die Fahrzeuge waren dabei mit rund 100 Stundenkilometer unterwegs, wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte.

Freilassing.Ein 21-Jähriger sei am Montagmorgen aus zunächst unklaren Gründen bei Freilassing auf die Gegenspur gekommen, hieß es. Dort stieß er mit seinem Auto gegen den Wagen einer 25-Jährigen. Zwei Polizisten kamen den Angaben zufolge auf dem Heimweg zufällig an dem Unfall vorbei und leisteten Erste Hilfe. Die beiden Verletzten kamen in Krankenhäuser. Die Straße war in Folge des Unfalls knapp anderthalb Stunden gesperrt.