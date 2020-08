Anzeige

Unfälle Zwei Schwerverletzte nach Unfall mit drei Fahrzeugen Bei einem Verkehrsunfall bei Pforzen (Landkreis Ostallgäu) mit drei beteiligten Autos sind zwei Männer schwer und ein weiterer leicht verletzt worden.

Mail an die Redaktion Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Pforzen.Wie die Polizei am Samstag mitteilte, musste ein 28-jähriger Mann am Freitag auf der Staatsstraße in Richtung Kaufbeuren abbremsen, da vor ihm ein langsam fahrender Roller unterwegs war. Ein 25-jähriger Autofahrer übersah demnach den Bremsvorgang und fuhr auf den Wagen des 28-Jährigen auf. Danach lenkte er sein Auto auf die Gegenspur und prallte dabei frontal in das entgegenkommende Fahrzeug eines 68-jährigen Mannes.

Dieser lenkte seinen Wagen nach links und stieß in die Fahrzeugseite des 28-Jährigen. Der 25-Jährige und der 68-Jährige wurden bei dem Unfall schwer verletzt, der 28-Jährige leicht. Alle drei Unfallbeteiligten wurden ins Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von 25 000 Euro. Weil Benzin auslief, war die Straße für eineinhalb Stunden gesperrt.