Anzeige

Unfälle Zwei Spaziergänger werden vom Blitz getroffen Bei einem gemeinsamen Spaziergang sind am Sonntagabend zwei Menschen vom Blitz getroffen worden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen ist mit eingeschaltetem Blaulicht im Einsatz. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Bayreuth.Gegen 18.45 Uhr gerieten eine 22 Jahre alte Frau und ihr 29 Jahre alter Begleiter am Röhrensee in Bayreuth in ein Unwetter, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Frau habe durch den Blitz schwere Brandverletzungen erlitten, der Mann sei nur leicht verletzt, hieß es. Beide kamen in ein Krankenhaus.

Ob die Spaziergänger vom selben Blitz getroffen wurden, konnte die Polizei nicht sagen. Auch zum Zustand der Frau machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben.