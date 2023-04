Rottal-Inn Zwei Störche mit Schrotmunition angeschossen

Zwei Störche sind in Niederbayern mutmaßlich mit Schrotmunition angeschossen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der erste Vogel am Sonntag von Mitarbeitern des städtischen Bauhofs in Pfarrkirchen (Landkreis Rottal-Inn) verletzt gefunden.

dpa