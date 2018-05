Unfälle Zwei Tote bei Bahnunfall In Oberbayern erfasst ein Zug an einem Bahnübergang ein Auto. Beide Insassen werden tödlich verletzt.

Mail an die Redaktion Die Retter konnten den Insassen des Wagens nicht mehr helfen. Foto: Lukas Schulze/Archiv

Seeshaupt.Zwei Menschen sind bei einem Bahnunfall in Oberbayern gestorben. Nach ersten Angaben der Polizei erfasste ein Zug an einem Bahnübergang ein Auto – beide Insassen wurden am Montagnachmittag tödlich verletzt. Der Wagen wurde bei der Kollision in Seeshaupt am Starnberger See (Landkreis Weilheim-Schongau) mehrere Hundert Meter mitgeschleift, wie ein Sprecher sagte. Die 60 Fahrgäste des Zugs sowie der Lokführer wurden nach ersten Erkenntnissen der Beamten äußerlich nicht verletzt. Details waren zunächst unklar.

