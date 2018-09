Kriminalität Zwei tote Riesenschlangen Nach dem Fund eines geköpften, vier Meter langen Netzpythons ist der Kadaver einer Schlange desselben Besitzers entdeckt worden. Wie dieses Tier umkam und wo man seinen Kadaver fand, wollte die Polizei am Freitag nicht mitteilen, da die Ermittlungen noch andauerten. Ein Sprecher sagte lediglich, es habe zu keiner Zeit eine Gefahr für die die Bevölkerung bestanden.

Mail an die Redaktion Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Stefan Puchner/Archiv

Ahorn.Die Schlangen gehörten einem Mann aus dem oberfränkischen Ahorn (Landkreis Coburg). Er soll den einen Python mit einer Axt geköpft haben. Spaziergänger hatten am 21. August in einer Wiese den abgetrennten Kopf und die Axt gefunden. Kinder hatten das enthauptete Reptil wenige Tage später beim Spielen am Ortsrand entdeckt.