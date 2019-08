Verkehr Zwei Tote, sieben Verletzte bei Unfall In Rothenburg ob der Tauber überfuhr ein Auto ein Stoppschild. Dann nahm das Unglück seinen Lauf.

Mail an die Redaktion Ein Gutachten soll nun die genaue Unfallursache klären. Foto: Monika Skolimowska/ZB/dpa

Rothenburg ob der Tauber.Ein Autofahrer war am Sonntag an einer Kreuzung über ein Stoppschild hinweg mit seinem Wagen auf eine vorfahrtsberechtigte Straße gefahren, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß er mit einem Auto zusammen, welches wiederum gegen ein an der Kreuzung wartendes Fahrzeug krachte.

Im Wagen des Fahrers, der auf die Kreuzung auffuhr, saßen fünf Menschen, von denen zwei 20 und 41 Jahre alte Männer noch am Unfallort starben. Die drei weiteren Insassen wurden schwer verletzt. Vier Menschen in den beiden anderen Autos wurden ebenfalls schwer verletzt.

Die Rettungskräfte waren mit drei Rettungshubschraubern im Einsatz. Ein Gutachten soll nun die genaue Unfallursache klären. (dpa)