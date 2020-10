Anzeige

Unfälle Zwei Tote und ein Schwerverletzter bei Unfall Ein Fahrer gerät mit seinem Auto auf der Bundesstraße 300 in den Gegenverkehr. Dort stößt dieses mit einem Wagen auf der Überholspur zusammen. Auch ein drittes Auto wird in den tödlichen Unfall verwickelt.

Ein Sanitäter vor einem Rettungswagen mit der Nummer des Notrufes.

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall" steht vor einem Blaulicht auf der Straße.

Schrobenhausen.Bei dem Zusammenstoß von drei Autos im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sind zwei Menschen gestorben und ein weiterer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte, war ein 38 Jahre alter Fahrer mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 300 zwischen den Ausfahrten Peutenhausen und Schrobenhausen-Süd in den Gegenverkehr geraten. Auf der dortigen Überholspur stieß er mit dem Auto eines 35-Jährigen zusammen. Beide Männer wurden durch die Wucht des Aufpralls in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und starben noch vor Ort.

Auf der Mittelspur in Richtung Augsburg fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Wagen. Nach dem Zusammenstoß auf der Überholspur kollidierte dieser ebenfalls mit dem Auto des 35-Jährigen. Rettungskräfte brachten ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Nach dem Unfall am frühen Abend war die Bundesstraße zunächst in Teilen gesperrt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot zur Bergung der Fahrzeuge vor Ort. Alle drei beteiligten Autos wurden bei dem Unfall komplett zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 40 000 Euro.