Verkehr Zwei Unfälle auf der A3 bei Sinzing Am Mittwochfrüh gab es zwischen Nittendorf und Sinzing in Richtung Passau zwei Unfälle. Es staute sich auf acht Kilometern.

Merken

Mail an die Redaktion Auf der A3 in Richtung Passau ist am Mittwochfrüh ein Unfall an der Sinzinger Autobahnbrücke passiert. Foto: Carsten Rehder/dpa

Regensburg.Auf der A3 in Fahrtrichtung Passau haben sich am Mittwochfrüh im Berufsverkehr zwei Unfälle ereignet: An der Sinzinger Autobahnbrücke fuhr ein Fahrer nach Auskunft der Polizei in die Mittelleitplanke, dreht sich und krachte dann in die rechte Leitplanke. Er wurde leicht verletzt. Das Auto wurde abgeschleppt. Inzwischen ist die Unfallstelle geräumt.

Darüber hinaus hatte sich zwischen Nittendorf und Sinzing auch noch ein Auffahrunfall ereignet. Infolge der Unfälle staute sich der Verkehr zwischenzeitlich auf mehr als acht Kilometern. Inzwischen hat sich die Lage normalisiert. (du)

Aktuelles aus der Region und der Welt gibt es über WhatsApp direkt auf das Smartphone: www.mittelbayerische.de/whatsapp

Weitere Nachrichten aus Regensburg gibt es hier.