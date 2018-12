Verkehr

Zwei Unfälle mit acht Verletzten auf A8

Bei zwei Unfällen auf der A8 bei Dasing sind am zweiten Weihnachtsfeiertag acht Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Nachdem ein 79-Jähriger die Autobahnausfahrt Dasing verpasst hatte, hielt er laut Polizeiangaben am rechten Fahrbahnrand, um zu wenden. Dabei geriet er in die Spur eines 26-Jährigen, der in das wendende Auto fuhr. Beide Fahrer, sowie der Beifahrer des 26-Jährigen wurden dabei schwer verletzt, die Beifahrerin des 79-Jährigen leicht.