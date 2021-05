Anzeige

Unfälle Zwei Unfälle mit Regionalzügen enden glimpflich Im Landkreis Passau sind binnen weniger Stunden zwei Regionalbahnen an unbeschrankten Bahnübergängen mit Autos zusammengestoßen, ohne dass Menschen erheblich verletzt wurden.

Mail an die Redaktion Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Passau.Wie die Polizei am Samstag berichtete, hatte am Freitagnachmittag bei Fürstenzell eine 49 Jahre Autofahrerin einen Zug übersehen. Das Auto der Frau wurde durch den Zusammenprall komplett zerstört, die Frau jedoch nur leicht verletzt. Der Lokführer und seine 15 Fahrgäste blieben unverletzt.

Wenige Stunden zuvor war es nur einige Kilometer weiter zu einem ganz ähnlichen Unfall gekommen. Bei Pocking war eine 21-Jährige ebenfalls auf die Gleise gefahren, als sich die Bahn näherte. Auch in diesem Fall wurde der Wagen völlig zerstört, die 21-Jährige und ihre zwei Jahre jüngere Schwester auf dem Beifahrersitz kamen mit dem Schrecken davon. Auch in diesem Fall blieben die Menschen in dem Zug unverletzt.

Der Sachschaden bei den beiden Unfällen zusammen ist allerdings erheblich und beträgt rund 100 000 Euro, da eine der Bahnen stark beschädigt wurde.

© dpa-infocom, dpa:210515-99-607148/2